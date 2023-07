Eric CHREIKI

Directeur Conseil confirmé, bilingue anglais, ayant la capacité à mettre en oeuvre vos projets de transformation numérique dans de multiples secteurs (assurances, industrie, commerce, services, santé, énergies...).

Bon communiquant avec des compétences entrepreneuriales reconnues et une énergie fédératrice.

Rigoureux, autonome, dynamique et passionné par la conduites des projets stratégiques en équipe diversifiées et multiculturelles, j'ai aussi de bonnes références en développement de ventes de prestations de services.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Digital et SI

Marketing - Communication

Ressources humaines

Comptabilité

Sécurité, conformité, gestion du risque