Bonnabaud Systèmes est une entreprise familiale dont j'ai le plaisir de représenter la 4e génération de dirigeants. L'entreprise a toujours représenté des constructeurs premium dans leur secteur d'activité, et souvent le leader mondial. Notre volonté est toujours de vendre de la satisfaction à nos clients.



Aujourd'hui, notre défi est de passer d'une position de leader en technologie et savoir-faire à celle de leader technico-commercial dans les secteurs du traitement de l'air et celui de l'eau.

Encore une fois, nous avons la joie de nous être entourés de partenaires qui sont en avance technologique. mais aussi en terme d'efficacité et de performance écologique :

- IKEUCHI (Japon), pour l'humidification brouillard sec la plus économique en énergie;

- AQUISENSE (USA), pour les lampes UV-C à LED

- ACS (Portugal), pour les séparateurs d'air cyclone aux performances proches des filtres manches;

- IDROSISTEM (Italie), leader dans les installations biologiques pour le traitement de l'eau;

- OZONE Service, leader pour la désinfection de l'eau sans ajout de produit chimique;

J'ai le plaisir de pouvoir m'appuyer sur une équipe compétente et motivée pour vous conseiller et vous aider tout au long de vos projets.

- PUREFLOW (Allemagne), média filtrant profond pour une eau plus claire et plus facilement.



Dans mon parcours de dirigeant, pendant 12 ans, j'ai eu la chance de croiser la route de dirigeants non-conventionnels au CJD. Ils m'ont aidé à renforcer mes compétences et appris à relever les défis dans le respect de l'autre et de ma personne. Merci à chacun de ceux que j'ai eu la joie d'y croiser.



Eric Delmau

Bonnabaud Systèmes

"Le conseil de Techniciens"



Mes compétences :

Conception des machines

Procédés industriels

Process

Humidification

Traitement de l'air

Buses hydrauliques, pneumatiques, de soufflage

Traitement de l'eau

Filtration eau PureFlow

Industrie textile

Injection sous pression