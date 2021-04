Eric DOGIMONT

Enrichi par plus de 10 ans de vie professionnelle, de métiers divers et variés, et une passion grandissante pour les sciences et les nouvelles technologies, j'ai pris la décision de continuer mon parcours professionnel dans les technologies de l'information.

Je viens de valider le titre de Technicien Supérieur en Support Informatique et je suis actuellement à la recherche d'une entreprise afin d'exploiter mes connaissances acquises durant ma formation et continuer à me former sur le terrain.



Mes compétences :

DHCP

Cisco Switches

Routeur Cisco

Active Directory

Administration Windows 2003

Administration Windows 2008

DNS

Wi-Fi