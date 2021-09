Eric DOUTREBENTE (ERIC DOUTREBENTE)

Eric Doutrebente est le président-fondateur de la Financière Tiepolo. Ce fonds défend en particulier l'investissement dans des PME françaises performantes.



La Financière Tiepolo est une société de gestion indépendante et privée basée à Paris, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui soutient la croissance de petites et moyennes entreprises françaises et européennes établies.

Notre philosophie repose sur une relation étroite avec les équipes de gestion, un fort esprit d'entreprise et un engagement ferme envers la transparence et la responsabilité.

Nous nous efforçons de créer de la valeur pour les entrepreneurs et les investisseurs en effectuant le travail de terrain nécessaire pour identifier les opportunités qui correspondent à notre expertise.

Nos fonds de valeur stratégique small cap se concentrent sur une niche de marché spécifique où des opportunités de création de valeur importantes existent, en dehors du marché classique des LBO intermédiés. Nous créons des partenariats à long terme avec des petites et moyennes entreprises prospères et leurs équipes de direction qui ont des besoins financiers, stratégiques et opérationnels que nous pouvons satisfaire de manière créative, en leur ouvrant la voie pour devenir des entreprises nationales et internationales de premier plan



