Eric ERIC (MANCA)

Retiré de la vie professionnelle depuis le 1/10/2020!



2013-..... INEO POSTES ET CENTRALES

Ingénieur BE installation Haute Tension

Réalisation détudes Process pour le CERDA (GE) à Villeurbanne

Réalisation détudes postes 300/66kV Norvégiens.

Réalisation détudes poste intérieur pour la Principauté de MONACO.



2006-2013 EKIUM Bron

Projeteur Installation Haute tension

Mission ALSTOM GRID poste CSPR RTE

Mission CEGELEC rénovation S/S SNCF RER D

Réalisation détudes rénovation postes RTE.

Réalisation de chiffrages de devis détudes.

Missions chez AREVA sur lextension dun poste ouvert pour lAlgérie.

Mission dassistance technique pour AREVA T&D St Priest sur des postes blindés pour le Maroc et lArabie Soudite.

2004-2005 ALSTOM POWER SERVICES St Priest

Projeteur Installation Département Production Nucléaire

Création suite demande EDF dun état des lieux des traversées nucléaires du Palier 900MW afin de permettre la gestion des réserves de câblage. (AUTOCAD, Word, Excel)

20032004 ALSTOM POWER SERVICES St Priest

Dessinateur installation Département Nucléaire (Diesels)

Réalisation de plan guide de génie civil et dinstallation.

Etudes de chemins de câbles.

Etudes des systèmes mécaniques. (schéma fluides, tuyauteries, isométries.)

Spécification de matériels.

19842003 CEGELEC/ALSTOM POWER SERVICE St Priest

Dessinateur Installation Département Production Nucléaire

Réalisation de plans dinstallation de matériels électriques.

Etudes de chemins de câbles.

Réalisation de dossiers de faisabilité de protection incendie sur site avant travaux.

Réalisation de devis (chiffrage et recherche fournisseurs)

19801984 CGEE -ALSTHOM St Priest

Dessinateur Installation Département Transport dénergie

Etudes de génie civil poste haute tension.

Etudes de charpentes métalliques et tendues.

Implantation de matériels HT