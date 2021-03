Eric ERIC MARCHADIER (MARCHADIER)

Mon ambition : accompagner les organisations pour accroître la création de valeur et la performance de leurs processus métiers, en développant et en optimisant leurs fonctionnements et leurs systèmes d’information.

Je suis prêt à partager avec vous mes compétences acquises au sein de grands groupes ou de PME :

- Gouvernance d’organisations (entreprises et services publics) et gouvernance SI : stratégie métier et organisation des entités, transformation digitale, schéma directeur SI, conception des SI, exploitation et optimisation des SI

- Management : direction des systèmes d’information, direction technique nationale, direction qualité, direction de centre de formation, direction d'offres de conseil, direction de centres de profit

- Formation, conseil et accompagnement du changement : stratégie de formation, ingénierie pédagogique et ingénierie de formation, évaluation des formations, stratégie et plan d'accompagnement des populations impactées, gestion des compétences RH

- Gestion de la qualité : processus de certification, amélioration des performances et des processus métier, gestion de projet et gestion des risques, audit et évaluation



J'ai pu intervenir durant ma carrière dans divers secteurs, à la fois pour des structures privées ou publiques; parmi les principales :

SCB (Côte D’Ivoire), Henri SELMER, AIR FRANCE, UNIVERSITE PAUL SABATIER Toulouse (UT3), CAPGEMINI FRANCE, UNIVERSITE DU MIRAIL Toulouse (UT2), TURBOMECA, CCI 82 et 32, TOTAL EXPLORATION PRODUCTION, MAIRIE DE TOULOUSE, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, CCI TOULOUSE ESCT, MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, HOSPICES CIVILS DE LYON, RUSTICA SEMENCES, CORA, RENAULT, STNA TOULOUSE (DSNA), CREDIT AGRICOLE CENTRE, CIRSO SUD OUEST, METEO FRANCE TOULOUSE, AEROSPATIALE, SIEMENS, SERNIT (France TELECOM), CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE CENTRE OUEST, ORKEM.



Mes compétences :

Gouvernance d'entreprise

Conseil

Direction de centre de profits

Direction des Systèmes d'Information

Formation

Management

Accompagnement au changement

Gestion de la qualité

Smart cities

Gouvernance SI

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Maîtrise des risques

Amélioration de process

Organisation

Transformation digitale