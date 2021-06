Eric ESTRADE

Responsable Achats - Supply chain - Management de Projets



Définition de la stratégie et mise en place des opérations Achat/Supply Chain à échelle locale et globale.

Industrialisation de plateformes logistiques. Gestion de production industrielle. Centralisation des achats

Direction d'équipes internationales multiculturelles. Management de projets pluridisciplinaires.

Management des négociations et mise en place contractuelle dans les domaines énergie, télécom, IT, construction & services.

Expertise en diversification du sourcing - Europe, US, Asie

Incubation et commercialisation de produits et services B2B - smart grids

Bilingue Anglais.



Mes compétences :

Anglais

Energie

Telecom

Gestion de projet

Relationnel

Management

Business development

Smart Grid

Relation fournisseurs

Conseil

Lean supply chain

Négociation

Réduction de coût

Entreprenariat

Développement durable

Achats

Achats internationaux

Gestion des achats