Eric FLORIN

Un peu de magie pour votre prochaine communication ?



Je donne vie à vos produits avec une animation en stopmotion.



Pubs Media content Clips Web-séries



L'animation en volume séduit de plus en plus les marques qui veulent communiquer différemment :



-> Présenter leurs produits et leurs services avec originalité.

-> Capter l'attention et toucher leurs clients de façon mémorable.

-> Afficher leurs engagements et leur authenticité



Une démo ? https://youtu.be/uPtTEUZXavA



Pourquoi les clients adorent le stopmotion ?



L'animation en volume utilise des personnages ou des objets RÉELS. Ça se voit et c'est ce qui la rend si attachante.

Le stopmotion crée un lien familier avec le spectateur. Il favorise la confiance et l'engagement.

Imaginez vos produits prendre vie et se mettre en scène pour :



-> Montrer leur contenu

-> Dévoiler leur fonctionnalité

-> Présenter vos valeurs

-> Illustrer votre créativité

-> Éveiller l'intérêt

-> Susciter un engagement



Quels avantages ?



Une réalisation adaptée à vos besoins et votre budget (l'animation en stopmotion n'est pas plus chère qu'une autre animation 2D, 3D ou motion design).

-> des propositions créatives

-> un rendu artistique

-> un unique interlocuteur

-> une réactivité très appréciable



Parlons ensemble de votre prochain projet +33 (0)6 68 65 86 09 ou eric@didwastudio.fr