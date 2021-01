Eric GEERAERT

Er.geeraert@gmail.com



Ingénieur conseil expert dans les domaines suivants:

- Transport et distribution d'Energie électrique.Réseaux de transport et distribution d'énergie électrique, transformateurs de puissance, appareillage HTA/HTB.

Moteurs électriques et machines tournantes.

- Alternateurs, turbo-alternateurs, centrales de production d'energie électriques.

- Moteurs électriques et machines tournantes électriques. Réparation, maintenance, revamping de machines tournantes électriques, moteurs alternateurs et équipements associés.

- Formateur electrotechnique, réseaux de transport et distribution d'énergie électrique.

- Formateur machines tournantes électriques,

- Expert réparation moteurs, alternateurs, centrales de production d'énergie électrique, thermique, hydraulique, éolienne et photo voltaïque.



