Eric GHEERAERT

Après 15 années de management et de gestion de centres de profit en environnement B to B et dans l'univers des services, j'étais dernièrement directeur du developpement de deux filiales d'une société de services en ingénierie informatique. Début 2008, j'ai crée avec une société de conseil en ressources humaines, axée sur l'outplacement, le recrutement, la formation et le coaching. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un(e)associé(e) pour étoffer ces différentes activités. J'ai acquis une capitalisation de savoir faire et je dispose d'un bon retour d'expériences dans les domaines suivant: accompagnement individuel et collectif, recrutement, formation en vente et négociation commerciale, leadership et communication, management (coaching d'équipes, gestion du temps et des conflits, conduite et animation de réunions).



Mes compétences :

Aïkido

Chine

Coaching

Formation

Outplacement

Recrutement

Ski

Techniques de vente

Vente

Voile