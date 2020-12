Au service du Goupe HP depuis plus de 20 ans, j'ai acquis une solide expertise technique dans le monde de la maintenance sur site

La nature des métiers de l'itinérance m'a permis de développer un sens aigu de l'autonomie et le relationnel nécessaire aux métiers de support.

Mon challenge quotidien est de hisser au plus haut niveau l'image de la marque que je représente, par la satisfaction des clients finaux.