Plus de 15 ans d’expérience en Agence de Communication.

- Réflexion stratégique et recommandations.

- Plans de communication pour des campagnes multicanales media et hors media.

- Encadrement d’une équipe de 7 personnes.

- Veille et analyse concurrentielle.

- Gestion financière.



Mes compétences :

bon contact relationnel

Rigoureux et organisé

Sens du travail en équipe