Eric HUERRE

Directeur de projet éditique et impression

Expert avant-vente

Impression numérique, innovation digitale, développement commercial



Plus de 30 ans d'expérience dans l'impression numérique noir et blanc et l'impression grand format couleur, multi-supports.



- Expert de l’impression numérique et de l’innovation digitale

- Pilotage de l'adaptation d'activités et d'entités aux besoins du marché, dans un contexte de fortes mutations technologiques

- Forte orientation client

- Création, développement et gestion d’activités

- Compétences informatiques poussées

- Manager reconnu pour sa capacité à fédérer les équipes autour des projets et des objectifs



Dynamisme, analyse, synthèse, pédagogie, communication, partage



Mes compétences :

Impression numérique

Support d'équipes

Management d'équipes

Réponse aux appels d'offres

Elaboration de cahier des charges

Animation de force de vente

Avant-vente

Colorimétrie

Spécialiste du pack Office

Gestion d'entreprises

Impression Grand Format

Innovation digitale

Pilotage de projets

Intégration matériels et logiciels

Formation