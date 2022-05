Martin DUVAL

Au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai développé les compétences suivantes :



- Garantir les objectifs en terme de sécurité, qualité et productivité.

- Manager des équipes (agents de maitrise, techniciens et opérateurs de production).

- Optimiser des process et des organisations grâce à l'amélioration continue.

- Conduire et suivre des projets techniques et/ou organisationnels.

- Choisir et intégrer de nouvelles technologies.



Du fait de ma "culture technique", j'ai su m'adapter rapidement aux différents métiers et technologies des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé.



Mes compétences :

Kaizen

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion de projet

ISO 900X Standard

Management

Lean Six Sigma