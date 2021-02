Après une première expérience dans la vente en grande distribution en tant que responsable de secteur pour une société de notoriété internationale, j'ai pu évoluer dans l'industrie pharmaceutique, d'abord en tant que délégué médical ville et depuis 2007, délégué médical spécialistes hôpital.

Actuellement en poste, désireux de nouveaux challenges, je souhaite m'investir dans un métier me permettant d'allier mes compétences scientifiques et commerciales.