Eric LAMBERT

Bonjour,



Je suis actuellement Brand Manager chez Spin Master où je suis principalement en charge des marques garçons et robots (Zoomer, Hatchimals, Dragons, Air Hogs).



Au cours de mes 8 années d'expériences en marketing dans le divertissement, j'ai travaillé sur différentes missions (développement produit, trade marketing, opérations promotionnelles, campagne média, analyse des ventes...) sur des licences et produits de 1er plan : Avatar, Mille Bornes, Barbapapa, How to train your Dragon, Monstres Academy, Paw Patrol.



Vous pouvez me contacter via mon adresse mail : ericlambert180786@gmail.com



A bientôt !



Eric



Mes compétences :

Management

Développement produit

Analyse de données

Dvd

Jouets

Marketing produit

Trade marketing