Eric LAMBERT

Projets de constructions, de promotions immobilières, ou encore de recherches immobilières mandatées, il est important de toujours s'informer, échanger, savoir construire un relationnel solide, des partenariats fiables à valeurs humaines cohérentes.

Ayant travaillé dans des domaines aussi variés que l'architecture,la conception, la gestion de projets privés et publiques, la surveillance des phases d'exécution, les développements de réseaux de partenaires, je suis toujours en recherches d'opportunités d'affaires et de partenariats mais non seulement. Chaque rencontre est impactantes...

Vous êtes passionné ? Moi aussi !

Si vous aimez travailler vos dossier parceque derrière quelqu'un vous fait confiance alors vous savez de quoi je parle. Et si cette vision des choses vous parle à votre tour, alors il ne nous reste plus qu'à nous parler et nous entendre...



Mes compétences :

Musique

Public Sector

Auteur compositeur

Conduite de projet

Construction

Immobilier

Prévention des risques

Architecture

Peinture abstraite

Conception

Dessinateur

Technique

Réalisation

Mycologie

Gestion des risques professionnels

Suivi de chantiers