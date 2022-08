Eric LAXENAIRE

La plus grande valeur d'une entreprise est l'humain.

Developper l'économie au service de l'homme et non l'inverse

Carpe Diem



Mes compétences :

Management

Comptabilite-Finance

Ressources Humaines-Paye

Systeme d'information

Juridique

informatique Sage(X3-ligne 100-Paye)-office - Cégi

Paye

Microsoft Office

Consolidations

Tenue de la comptabilité générale, analytique, con

Réalisation et gestion des actes de RH (docu

Juridiques : gestion et organisation les conseils

Informatique : définition des besoins et moyens né

Logiciels Bureautiques Pack office - Mindjet - PDF

COMPETENCES COMPTABLES ET FINANCIERES Tenue de la

COMPETENCES RELATIONS HUMAINES Réalisation et ges