Eric LAZZARO

Après avoir débuté mon parcours professionnel dans les matériaux de construction ( Ciments Français ), comme contrôleur de gestion, en effectuant des vacations à Dauphine, j'ai évolué vers le poste de directeur des carrières de sables et graviers en Picardie. Pour des raisons familiales, j'ai mis un terme à cette merveilleuse expérience et ai fondé une agence immobilière à deux pas de la tour Eiffel.

Parallèlement, j'ai développé ma passion pour le Karaté et la Guitare et j'enseigne aujourd'hui le Karaté au Stade Jean Bouin pour le Club Atheon et dans mon club formateur le CFP.

Aujourd'hui j'attache plus d'importance à la transmission des acquis, et j'ai arrêté mon activité immobilière au profit d'actions de formation en entreprise.



Mes compétences :

Sécurité

Immobilier

Matériaux

Animation de réunions

Analyse de données

Comptabilité

Contrôle de gestion

Développement des compétences

Direction de centre de profits

Stratégie commerciale

Pédagogie

Synthèse rédactionnelle