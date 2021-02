Eric LE TIEC

MANAGER ET ENTREPRENEUR >25 d'expérience dans le commerce de détail alimentaire et station service

maitrisant le pilotage de PDV, je souhaite mettre ma pratique de l'ensemble de la chaine de valeur et mon savoir faire au service d'un réseau ou d'un secteur à développer



Actuellement en recherche active





minimum acceptable : 39 KE



statut : CADRE





disponibilité : IMMEDIATE

véhicule personnel



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion relation client

Marketing opérationnel

Word-exel

Comptabilité

Administration des ventes

Création d'entreprise

Marketing stratégique