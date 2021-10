Eric LÉPINE

Suite à plus de 5 années en poste en tant que responsable d'un réseau de prestataires automobiles à Paris au sein de CapsAuto, filiale de services automobiles du groupe Groupama, je suis désormais installé à Montréal.



En poste au sein de SMS Store Traffic, société spécialisée en implantation de solutions de comptage de traffic de clientèle pour l'industrie Retail, en tant que responsable de territoire pour le centre des États-Unis et le Québec.



For more information, visit www.storetraffic.com





Mes compétences :

Achat

Coach

Commercial

dynamique

Formation

Franchise

Gestion equipe

Manager