Eric LEROY

Maintenant, je suis artisan électricien, installé à mon compte sur Nantes.,Je me suis formé et spécialisé dans la rénovation, extension d'installations électriques pour les particuliers, aussi je m'interresse à la Bio-électricité, à ne pas confondre avec le "solair"...

Je regrette bien toujourS amèrement mon ancienne passion de la "Monétique"



que j'ai découvert en 1984.(Machines Cartes Bleue)

Depuis j'ai travaillé dans des sociétés de service techniques, informatiques ou monétiques.

J'y est trouvé un grand attachement au respect du client,

à ces attentes, à ces besoins pour y répondre efficacement.

La notion de service étant très forte, après avoir pratiqué sur le terrain je suis devenu responsable technique.

Voulant pousser l'organisation, la rentabilité mais en gardant aussi cette notion de service comme composante de l'encadrement,

j'ai co-créer une société de service monétique.

Le résultat fut incroyable et extraordinaire.

Ce qui ma permis ensuite de fusionner 5 entreprises du même secteur.



Mes compétences :

Organisation