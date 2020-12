Eric LOISON

Trilingue, titulaire de deux licences, l'une d'Espagnol et l'autre de Catalan, j'ai acquis tout au long de mes études et de ma carrière professionnelle les compétences nécessaires à l'exercice de la traduction. Grâce à mon expérience en tant que professeur certifié d'espagnol, ma connaissance de l'Espagnol et du Catalan ainsi que ma maîtrise du français, je possède les qualités linguistiques et philologiques nécessaires pour réaliser des traductions dans toutes les directions. Je possède également de bonnes connaissances en Occitan (B2) et en Allemand (B2/C1).



Trilingüe y titular de dos Grados, uno de Español, y otro de Catalán, he adquirido durante mis estudios las competencias necesarias para ejercer traducción. Gracias a mi experiencia como profesor de español y a mis conocimientos en ambos idiomas, así como mi dominio del Francés, poseo las cualidades lingüísticas y filológicas necesarias para llevar a cabo traducciones en cualquier dirección. Poseo además buenas capacidades en Occitano et en Alemán.



Trilingüe i titular de dos Graus, un de Castellà i un altre de Català he adquirit durant els meus estudis i el meu recorregut professional les competències necessàries per a practicar la traducció. Gràcies a la meva experiència com a professor de Castellà i als meus coneixements d’ambdues llengües, així com el meu domini del francés, posseeixo les qualitats lingüítiques y filològiques necessàries per a dur a terme traduccions en qualsevol dirección. A més a més posseeixo bones capacitats en occità (B2) i en alemany (B2/C1).



Mes compétences :

Enseignement pour adultes

Traduction catalan français

Traduction allemand français

Enseignement

Traduction espagnol français