Eric MARTINEZ

Fort d’une expérience de 13 ans dans la vente et de 13 ans dans le SAV, je maîtrise tant l’acte de vente que les aspects de maintenance de produits de haute technologie.



Mon parcours professionnel m’a permis de m’investir dans tous les postes clés d’un centre technique régional avant de m’orienter vers un emploi purement commercial.



Cette double compétence (technique et commerciale) m’offre la capacité de mieux cerner les attentes et les besoins clients afin de proposer rapidement les solutions adaptées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Customer Relationship Management

Management

Archivage électronique

Éditique

Dématérialisation

Impression numérique

Archivage

GED

Audit