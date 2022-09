Eric MENNIER

Principalement enseignant en technologie alimentaire, je suis passionné par la création alimentaire et le goût des aliments.



Parallèlement je suis autoentrepreneur, (Internet Bordeaux) structure créée en avril 2003.



L’activité principale demeure la création de sites internet sous Joomla pour les associations, établissements scolaires, petites PME, particuliers.



Depuis 2006, une activité de formation dans le domaine bureautique et multimédia s'est développée pour les salariés des TPME et personnels enseignants.



Mes compétences :

Création de site internet

Informatique

Joomla

Internet

Formation

Technologie Alimentaire

Gestion de projet