éric MORIN RACINE

Professionnel du spectacle vivant chanteur comédien clown depuis 1991.

Je décide en 2001 de suivre une formation en Art et Thérapie à l'Institut National d'expression et de Création en Art et thérapie dirigée par Jean-Pierre Klein.

C'est trois ans de formation m'ouvre un nouveau champ de création et me démontre à quel point la médiation artistique peut être un levier puissant dans l'accompagnement de la transformation de la personne.

Depuis plus de dix ans il me tient à cœur d'accompagner que ce soit en arts et thérapie ou en médiation artistique tout type de public, Adultes, enfants en situations de handicap psychique, social, cadre en entreprises...toutes ces personnes ont un point commun : le souhait de transformer quelque chose chez eux qui leur permettront d'aller "mieux" et plus loin.

Par la mise en mouvement créative de leur être, ils peuvent dans une relation distancier mais néanmoins impliqué se confronter à ce qui aujourd'hui se présente à eux comme une butée pour transformer celle-ci, trouver un nouvel élan et aller vers un "être mieux"



Mes compétences :

Gestion du stress

Consultant

Développement personnel