Eric CONSTANT

Révélateur de sens et initiateur de transformation

J’interviens sur les aspects organisationnels et comportementaux

Conseil en "qualité managériale "

Je marie maïeutique de coaching et recommandations

Pour aider le dirigeant à définir la direction et

générer de l’engagement dans les équipes pour les rendre plus performantes



Mon intervention se veut pragmatique et concrète, elle s’articule autour la recherche de solutions et le traitement des aspects individuels ou collectifs qui obèrent la capacité à changer et à évoluer de l’organisation.





Mes compétences :

Coaching

Consulting

HR Development

HR Consulting

Organizational Development

People development

Leadership Development

Multicultural management

Internal communications

Negotiation skills

Change management

Leadership

Restructuration

Coaching de cadres