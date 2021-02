Jean-Marc FILIATRE

Manager la performance économique…par l’agilité des process



En 30 ans d’expériences j’ai acquis la certitude que l’agilité dont doit faire preuve une entreprise est un avantage déterminant face à la concurrence internationale.

J’ai managé dans ce sens, et avec succès, différentes unités intégrant les process de développement et de production.

Aujourd’hui j’apporte une expertise permettant tout d’abord de trouver le juste équilibre entre ce que veulent les clients ou les marchés et ce que peuvent faire les fournisseurs.

Pour ensuite, après avoir obtenu l’adhésion des acteurs internes, mettre en place un nouveau mode de fonctionnement plus agile et source d’une meilleure profitabilité.



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Négociations sociales

Lean management

Management de projet

Conduite du changement

Logistique industrielle

Automobile

Amélioration continue