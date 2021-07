Serge BARTHES

Stratégie Marketing produits

- Étudier les différents marchés, identifier les opportunités de développement

- *définir, lancer et suivre les projets (nouveaux produits et serivices)

- Élaborer des plans marketing à 5 ans

- Définir et suivre les budgets annuels (Chiffre d’affaires, marges, dépenses)



Marketing international

- Animer les réseaux de distribution en collaboration avec les filiales dans le monde

- Concevoir des offres différenciées en fonction des demandes des marchés

- Créer les outils d’aide à la vente (catalogues, argumentaires, merchandising)



Management

- Recruter et encadrer une équipe de chefs de produits

- Coacher des stagiaires

Langues

- Anglais bilingue, Italien courant, Espagnol lu

Informatique

- MS Office, Access, SAP



Mes compétences :

Marketing

International

Encadrement

Management