Jennifer HARLAY

Plus de 13 ans d'expérience en tant que responsable communication et relations publiques dans des

sociétés internationales B2B et B2C, justifie mes qualités relationnelles en assurant le lien entre les

différents services, ainsi qu’une aisance multiculturelle (Bilingue : français / anglais, ayant la double

nationalité française et américaine).



Qualités : sens du contact, créative, leadership, énergique, persévérante, sens des priorités



Compétences : Évènementiel; Branding; relations publique; veille concurrentielle



Objectif professionnel : Je peux apporter en communication et relation publique, expérience et compétences professionnel bilingue anglais-français au service d’un groupe ou entreprise travaillant à l’internationale. Dans tous types de domaines tels que : médicale, luxe, automobile, textile...



Mes compétences :

Anglais

Communication

Communication - Marketing

Manager

Relations publiques

Management

Evénementiel