Gilles ROBY

Expérience Internationale et management :

- Coordination d’équipes projet situées en France, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre, Slovaquie, Argentine.



Direction de sites :

- Création et direction de nouvelles usines de production de 14 000K€/an à 90 000K€/an

- Coordination des équipes pour la construction d’une usine

- Démarrage de nouvelles productions : recrutement des équipes (100 personnes), transferts des moyens de production (50 lignes de production), homologations des clients constructeurs automobiles.

- Pilotage du Comité de Direction

- Construction du budget, analyse des resultats (P&L)

- Négociations avec les partenaires sociaux

- Relations et négociations avec les représentants locaux et nationaux : maire, consul de France, avocats, ministre de l’industrie.



Techniques :

- QRMC (Résultats/objectifs de production), Lean manufacturing, Kaizen.

- QRQC (gestion des incidents qualité), Zero rework



Linguistiques :

- anglais, espagnol et italien courants

- allemand ré-actualisable



Mes compétences :

Leadership

Direction d'usine

Lean Manufacturing

Automobile

International

Qualité

Organisation

Pays émergents

QRQC