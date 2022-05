Eric OBJOIS

Maroquinier de métier,j'ai parcouru la France et l'étranger dans le cadre du Compagnonnage. A l'âge de 25 ans, j'ai créé mon entreprise de maroquinerie pour laquelle j'ai créé et développé plusieurs gammes de produits(luxe et grande distribution).

Ma rencontre avec un grand groupe de maroquinerie de luxe m'a orientée vers le métier de consultant et formateur : pendant 2 ans j'ai eu en charge l'apprentissage et la formation continue dans un centre, tout en intervenant dans des unités de production industrielle sur l'organisation du travail, la démarche qualité, les méthode techniques et l'ergonomie.

Après quoi, j'ai accepté une mission en qualité de Responsable de formation pour diriger un CFA sur une durée de 6 ans. Une aventure passionnante et riche de tâches diversifiées: Management des équipes, préparation et suivi du budget, recrutement, évaluations, positionnement et placement des stagiaires, plans de Formation, suivi pédagogique... A l'issue de cette mission un challenge s'est offert à moi: l'insertion des femmes dans le BTP au travers d'une Association quasi unique en France pour laquelle je me suis donné à fond tant pour la développer que pour la maintenir -bien que pressentant rapidement qu'il serait difficile de trouver des marchés pour lesquels nous serions rentables ce qui s'est avéré.-

Depuis ma route et mon destin m'ont menés à la création d'un magazine sportif gratuit diffusé dans la région PACA ou j'ai développé d'autres compétences notamment au niveau commercial.

Cependant le domaine qui m'enthousiasme le plus et pour lequel je me sais performant est celui de la Formation. Arrivé à la moitié de mon parcours professionnel, je suis à présent déterminé à y faire carrière pour ma plus grande satisfaction..



Mes compétences :

Budget

Budget prévisionnel

Contrôle qualité

Ergonomie

Formation

Gestion administrative

Gestion Ressources Humaines

Management

Organisation

Pédagogie

Planification

Qualité

Recrutement

Ressources humaines

Gestion