Eric PARIS

*** Je travaille en tant que formateur informatique au CESI, à l'AFPI Champagne-Ardenne, avec LYEL et First Formation chez des particuliers; avec 2i-f formation groupe ZENOS et POGGI formations au sein des CMA 10, 51 et 52 ; je suis aussi auto entrepreneur en formation et maintenance informatique***



Formation tous publics : salariés, étudiants, précaires, apprentis, artisans, particuliers





Mon cursus professionnel:

2015/... : trois nouveaux clients : LYEL formations pour des particuliers, POGGI formations pour la CMA51 (artisans); et ACKWARE pour des professionnels...

... et un quatrième, le Cabinet LCI pour le compte du groupe ORSYS (techniciens).



2014/2015 : chargé d'enseignement à l'URCA de Reims - Culture et pratique du numérique - Préparation au C2i.



2014/... : formateur vacataire en informatique chez First Formation et 2if Formation



2013/... : auto entrepreneur formation et maintenance informatique



2013/... : formateur vacataire en informatique au CESI de Reims et à l'AFPI Champagne-Ardenne.



2011/2012 Formation de GMSI en alternance au CESI et à lIRTS



2008/2013 Chef datelier au sein de lEntreprise ENVIE (Reims - CDI)

Manage une équipe de 40 personnes

Coordonne et contrôle les opérations logistiques

Planifie et organise lactivité de collecte et de traitement des DEEE

Participe au suivi socioprofessionnel des salariés en insertion



2006/2008 Ambulancier CCA et Conducteur VSL chez Centrale Ambulance

puis chez Clovis (Reims - CDI)

Transporte patients et blessés en fonction du planning du régulateur

Règle les formalités administratives des patients

Veille au bon état du véhicule et à son lot de matériels



1981/2006 Maintenance aéronautique systèmes électroniques de bord (BA112 REIMS) soit en détail:



1996/2006 Chef de service en maintenance aéronautique systèmes électroniques de bord BA 112 REIMS (25 techniciens)

Organise et programme des opérations de maintenance préventive/corrective et en suit la réalisation



1991/1996 Formateur en maintenance aéronautique systèmes électroniques de bord pour mécaniciens Mirage (100 stagiaires/an)

Responsable parc informatique 10 machines (PC bureautiques et consoles dépannage aéronefs)

Prépare et dispense des cours aux moyens dAides Pédagogiques Informatisées

Veille au bon fonctionnement du parc informatique et à son suivi

Veille à la sécurité (mise à jour ; antivirus ; cage de Faraday)



1982/1991 Technicien de maintenance en aéronautique des systèmes électroniques de bord

(25 aéronefs) puis chef déquipe (1989)

Démonte et remonte les équipements, structures et circuits, effectuer leurs réglages et contrôler leur fonctionnement



1981/1982 Ecole technique de lArmée de lAir filière électronique bord



Compétences professionnelles en informatique:



Formations dispensées:

- pack Office 2003 à 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher)

- Libre Office (Writer, Calc, Impress, Scribus)

- les OS de XP à Windows 8.1 puis Windows 10

- tablettes ANDROID : prise en main et utilisation dans un cadre professionnel

- architecture des micro-ordinateurs

- découverte des réseaux locaux

- découverte d'Internet

- initiation aux réseaux sociaux

- les navigateurs et moteurs de recherches / recherches avancées

- initiation HTML

- informatique générale

- maintenance

- rédaction / mise en page CV et lettres de motivation

- sécurité des ordinateurs



Maintenance logiciels:

- pack Office

- OS Windows

- réinstallation OS, pilotes et périphériques ; machines virtuelles

- suppression virus, malwares et trojans

- sauvegarde et restauration

- sécurité des ordinateurs



Maintenance matériels :

- montage/démontage PC ; architecture ordinateurs ; dépannage PC et portables

- veille technologique



Maintenance réseaux :

- Windows Server 2003/2008 ; installation et configuration matériels

- TCP/IP Certification CISCO CCNA1

- prise en main à distance (LogMeIn) ; messagerie (Exchange, Outlook, Thunderbird)

- gestion automatisée de parc informatique (GLPI et OCS Inventory NG)



Aide aux utilisateurs :

- support logiciel, matériel et impressions

- gestion de projets : étude et mise en place



Mes compétences :

Bon relationnel

Social

Travail en équipe

Informatique

Sociable

Rigoureux

Fiable

Persévérant

Formation