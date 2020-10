Titulaire d’une double formation supérieure en marketing & commerce, j’ai effectué tout mon parcours professionnel dans l’industrie agro-alimentaire (marques nationales, marques de distributeurs) sur les réseaux GMS CHR, FOOD service et Industries.



Mes 15 années d’expériences au cours desquelles j’ai évolué dans différentes PME et groupes internationaux m’ont permis d’acquérir des compétences en stratégie de marque, en vente et négociation grands comptes d'une part et en management d'équipes commerciales d'autre part.



Eric PERINO

+33 6 13 75 22 97

eric.perino@servicesavenue.com



Mes compétences :

Développement commercial

Management d'équipe

Formation des équipes

Marketing

Négociation

Merchandising

Vente

Management de projet

Agroalimentaire

GMS