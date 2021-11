Eric PONCHEL

Responsable d'équipes et de projets de développement multi-sites

20 ans d'expérience en télécommunications mobiles (2G, Edge, 3G, UMA, LTE)



Spécialités :

Management direct et transversal d’équipes multiculturelles (Inde, US, France, Chine, UK)

Direction de projets logiciels complexes à forte contrainte QCD et et de performance

Conduite de changement en organisations multi-sites

Déploiement de process agile et d'amélioration continue (FDD,CMMi,Lean Six Sigma).

Cadre dirigeant de site de R&D (Outsourcing, Financement, Attractivité, Essaimage).

Chargé de cours en Marketing à Toulouse Business School.



Blog : http://www.scoop.it/t/lte-long-term-evolution





Mes compétences :

3G

Marketing

UMTS

GSM

Mobile

Protocoles LTE EPC

LTE (EUTRAN)