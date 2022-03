Eric Primas, Breton dorigine né à Lorient dans le Morbihan lance en 1998 la CkomParis.com Cabinet Conseil en stratégie Internet et E.marketing . Ckom Paris est une Agence Internet basée à Neuilly sur Seine et Paris, dans les domaines suivants : Internet, Intranet, Extranet . Les solutions et les applications que nous concevons sont souvent techniques et issues de la mise en œuvre de technologies récentes. Depuis sa création, Ckom Paris détient des participations croisées au niveau des sociétés suivantes : HotelMaroc, Terredumonde, TerreMaroc, TerreEspagne, TerreIrlande, TerreMauritanie, TerreBretagne (Portail ). Ckom Paris dispose de serveurs dédiés sécurisés hébergement de sites et de services Internet pour les entreprises. Cette stratégie, permet une meilleure gestion des entités et une responsabilité des composantes de cette alliance. Nous travaillons actuellement sur la mise en place dune société holding objectif : Création d un groupe d'entreprises organisées en réseau de compétences, fédérant les savoir-faire et les techniques de toutes ses filiales. Ainsi nous proposons une offre globale, totalement flexible et parfaitement adaptée aux besoins exprimés par nos clients.



https://www.ckomparis.com



Google analytics

Webmaster

Webmarketing

Développement web

SEO

Web design