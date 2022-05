Eric PROD'HOMME

D'abord Responsable Production dans une PMI, mon leadership, ma créativité, mes qualités commerciales et compétences techniques mont rapidement permis d'assurer la Direction Technique de l'entreprise. L'amélioration de la performance industrielle, le développement de nouveaux produits, la création d'un service d'ingénierie et la mise en place d'un système de management de qualité certifié, sont quelques unes de mes réalisations.



Curieux de connaître d'autres domaines, j'ai pris, en 2006, la direction d'une Entreprise Adaptée spécialisée dans des activités tertiaires et répartie sur deux sites. Réactif, tenace et autonome, j'ai su me rendre opérationnel immédiatement dans cet univers ou doit coexister Handicap et productivité.



Soucieux d'adapter l'entreprise aux exigences du marché, j'ai redéfini la stratégie industrielle et commerciale. Jai ainsi identifié les activités créatrices de valeurs ajoutées tant financières que pour l'évolution professionnelle de l'ensemble des collaborateurs. Le choix d'axer le développement commercial sur les marchés Grands Comptes ma permis une nette augmentation du chiffre d'affaire et d'améliorer fortement la marge brute.



Avec plus dune centaine de salariés, j'ai pu appréhender tous les aspects liés aux ressources humaines et j'ai établi des relations constructives avec les instances représentatives du personnel.



En 2013, j'ai eu l'opportunité de prendre une poste Directeur de Filiale chez TCS ou j'ai eu pour mission de structurer et de développer tant commercialement que techniquement l'offre EOLYS de solutions d'externalisation de traitement et salles courrier.



Entrepreneur dans l'âme et adhérent au CRA, j'ai quitté TCS en novembre 2013 pour me consacrer à mon projet de reprise d'entreprise. Après une première tentative soldée par un revirement du cédant, ma persévérance m'a conduit à reprendre en 2014 une entreprise de métallerie, d'une dizaine de salariés.



