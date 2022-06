Eric QUÉNARD

Elaborer des projets avec l'exigence de la qualité, construire des partenariats, animer des équipes, respecter un budget, maîtriser un calendrier c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans dans les différentes responsabilités qui m'ont été confiées.



Des expériences diversifiées dans le public mais aussi dans le privé me permettent d'appréhender les éventuelles difficultés et de les surmonter si elles se présentent.



Fort d'une connaissance fine du monde institutionnel, de celui des collectivités locales et des sociétés d'économie mixte, intéressé par les questions d'aménagement durable, les défis relevant de l'intérêt général me passionnent.



Mes compétences :

organisation

communication

Relationnel

Enseignement

Relations publiques

Gestion d'entreprise

Management d'équipe

Logement

Reims