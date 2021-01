Eric RAUCOURT

Chef de projet Web, jai occupé jusquà aujourdhui diverses fonctions dans le domaine du pilotage et de la conception Web pour le compte de sociétés privées et détablissements publics.



Doté dun profil « gestion de projet » et « conception réalisation », mes compétences vont de l'analyse des besoins à la définition des solutions, à leur mise en œuvre et à leur suivi dans tous les domaines de l'écosystème multimédia Web (Chefferie de projet web, Analyse fonctionnelle, definition des backlogs, recettage, coordination équipes / parties prenantes, reporting). A ceci sajoute une sensibilité particulière dans le domaine de la communication audiovisuelle (Infographie, Webdesign, Audio-Vidéo).



Professionnel polyvalent, je mattache à être toujours à la pointe des innovations techniques liées à mes domaines privilégiés (CMS : Drupal, Joomla, wordpress ; Collaboratif : MS SharePoint, Office365...) ainsi quà maintenir un relationnel positif et constructif avec mes collaborateurs et partenaires.



Créatif et curieux de nature, jaime explorer et comprendre le monde dans lequel jévolue afin de mieux répondre aux attentes de mes interlocuteurs.



Chef de projet Web depuis 2005, Chef de projet fonctionnel et technique Web SharePoint / Drupal chez Gfi informatique (Inetum) depuis 2013, je souhaite aujourd'hui capitaliser chez un client final sur mon expérience et ce dans une logique dintégration à long terme.



Certifié Product Owner et Scrum Master, Je pense que mon profil ainsi que mes expériences variées et complémentaires sont des atouts susceptibles d'être mis à profit par une société désireuse d'intégrer un collaborateur polyvalent chaleureux.



A votre disposition pour échanger sur vos projets.