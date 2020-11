Responsable d'un service social du travail d'entreprises et cabinet psychosocial libéral, situé dans la métropole de Nantes, sous le nom "APSIS" :



J'interviens en inter ENTREPRISES, pour aider à traduire en actions, les politiques sociales et de ressources humaines. par le soutien présentiel ou distanciel, des COLLABORATEURS et SALARIÉS, sur un ensemble de problématiques psychosociales (*).



= > I'accompagnement s'inscrit dans un contrat de missions concerté avec la direction ou le RRH des entreprises ou dans un mandat reçu d'un tiers (assureur, médecine du travail, tête de réseau (service social, coaching, consulting.. ), avec le souci de la coopération et du respect des parties.



= > des missions ad'hoc concerneront les collectifs de travail ou des projets d'entreprises, autour de la diversité, l'intégration des jeunes, un plan séniors, un PSE, un plan d'action RSE, une politique de prévention des RPS (risques psychosociaux)...



Je reçois les PARTICULIERS, pour les accompagner dans le travail d'équilibre "Vie au Travail et Vie Privée", la gestion des Projets et des Transitions, le dépassement des crises et des deuils.



Membre depuis 99 du réseau REHALTO, société pionnière du bien être au travail en France, en provenance du Québec... j'interviens sur mandats reçus par de nombreuses sociétés d'assurance et de prévoyance et des entreprises de tous secteurs.



(*) En 2 mots : la démarche d'accompagnement psychosocial repose sur un dialogue ouvert et le cheminement conscient vers des solutions coconstruites et gagnantes. Les questions peuvent être :



=> d'ordre personnel et psychologique : parcours de vie, santé, vie familiale, affaires sociales, enjeux existentiels …



=> d'ordre professionnel : santé et bien être au travail, motivation et désir d'évolution, situations relationnelles et problématique de reconnaissance… et différentes situations typiques de : stress, souffrance, conflits, chocs, accident, burnout... et leurs corollaires : arrêts longues maladies, handicap, inaptitude, reclassement, prévention de la désinsertion professionnelle...



L'enjeu principal est de concourir au bon équilibre entre Vie au Travail et Vie Privée.



En savoir plus : www.apsis-psychosocial.fr.



Mes compétences :

Dynamique de groupe

Étude de cas

Analyse des compétences

Plan d'Aide & Résolution de problèmes

Coordination d'interventions

Médiation

Accompagnement des transitions

Démarche Projet

Écoute et Relation d'Aide

Gestion de crise

Debriefing post traumatique

ISO 26000 - RSE/RSO