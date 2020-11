Exigeant, rapide et pertinent.

Travaille seul ou en team.

Intervient en agence ou à distance sur des sujets On & Off line, Print / TV / Radio, Hors-Médias et Web (Contenu rédactionnel/ Campagnes).

Grande expérience des compétitions.

Expertise particulière en Radio, avec des campagnes à succès notamment pour Netto, Century 21 ou encore BMW.



Mes compétences :

Publicité

Rédaction

B2B