Juliette PERRET

Technicienne de fabrication au sein de l'agence Being Jump, je suis principalement en charge du suivi de réalisation de l'ensemble des supports de communication du budget McDonald's (national et réseau).



Evoluant depuis plus de 10 ans dans les métiers de la communication graphique, j'ai appris à m'adapter à l'évolution de ce métier, et à ses nouvelles technologies.



Ce métier est avant tout pour moi une passion.

Il demande à la fois d’être créatif et technique.



Avoir le sens de la communication et beaucoup de curiosité en font les atouts principaux.