Eric SPRENGER

Ingénieur Conception mécanique de formation, jai dabord exercé en R&D sur le développement de produits aussi bien en métallurgie quen plasturgie pour le marché de lévènementiel.



Jai par la suite créé et animé le bureau détudes durant 7 ans me permettant dacquérir des qualités managériales orientées performance et résultats. Jai une appétence dans lorganisation, lécriture de process et lutilisation doutils ERP, CRM et CAO.



Jai également une expérience confirmée de développement commercial dun portefeuille BtoB et une expertise en gestion de projets denvergure nationale et internationale.



Je souhaite aujourdhui mettre à profit mon profil technique polyvalent et mon leadership au sein dune PME industrielle avec des valeurs environnementales et humaines fortes afin de développer la culture dentreprise en étant proche des collaborateurs, améliorer lexpérience client et contribuer à la performance collective auprès de la direction.