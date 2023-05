Eric TORTEL

Après une expérience de 13 ans dans la GMS (CARREFOUR et LIDL), ou jai assumé différents postes dencadrement, en dernier lieu comme magasin pilote et formateur interne du réseau Grand Est chez LIDL, puis 15 ans au sein de lOPCA INTERGROS (commerce interentreprises et commerce international) devenu ATKO avec la réforme, au contact de proximité avec des PME ( de 1 à plus 3000 salariés) pour la promotion des dispositifs législatifs de la formation professionnelle continue, j'ai créé ARH CONSULT depuis avril 2011 puis ALLIANCE FORMATION SERVICE (AFS), je propose ainsi différents services :



Formateur, Conseil et accompagnement pour les PME-PMI, TPE sur le développement de la formation professionnelle, recueil des besoins, formalisation du plan de formation, ingénierie administrative, recherche de financement auprès de tous les opérateurs existants, gestion du CPF, accompagnement VAE, aide au recrutement.



J'accompagne également les demandeurs d'emplois pour leur permettre de prendre confiance en eux, valoriser des compétences souvent minorées et se présenter ainsi dans les meilleures conditions (Analyse du potentiel, nouvel approche du CV, de la LM, coaching préparatoire).



La formation est, règlementairement parlant, tellement complexe par sa nature législative, politique, paritaire qu'il est indispensable d'être accompagné sur ce sujet.



Loffre de formation tellement vaste, organisée dans son domaine, celui de former, mais certainement pas pour accompagner lentreprise, jai pu observer durant 15 ans de proximité quil manquait un lien entre toutes ses organisations pour les coordonnées au profit de l'entreprise, des individus.



Jai créé ainsi la structure ARH CONSULT, puis en association AFS (ALLIANCE FORMATION SERVICE) pour apporter la qualité indispensable sur laccompagnement, le développement, la mise en œuvre de la formation professionnelle continue, loptimisation des compétences auprès des entreprises et également des particuliers: la formation tout au long de la vie.



Formateur détenteur d'un numéro de déclaration d'activité obtenue auprès de la DIRECCTE du 77 et du 88



Certification QUALIOPI pour les actions de formation



Manager de l'unique ANNUAIRE gratuit du web DES COMPÉTENCES

plus de 800 formateurs à votre disposition dans tous les domaines



Animateur de 2 groupes web :



Site interne :

29 ans dexpérience, intervention sur toute la France.



Développement des dispositifs : FPC, Professionnalisation,, Apprentissage, CPF et CIF.

Organisation de la stratégie de développement de l'entreprise et Management des équipes



Accompagnement des particuliers sur le retour à lemploi, la remobilisation (CV-LM- Coaching recrutement), aide au dossier CIF et VAE.



Spécialités : Formateur, Conseil et accompagnement de PME-PMI sur le développement et la Gestion de la formation professionnelle.

Expérience de Directeur Général d' Etablissements de formation professionnelle et d'Alternance sur des diplômes : BTS MUC, NRC, AM, AG et CGO, DEES ( 6 licences) et MASTER 1 et 2 ( 6 MASTERS) : Marketing, Ressources Humaines, Communication, Finances, Management Stratégique et Environnement / Développement Durable