Eric Valery ATANGANA ABELA

Le football, la découverte, l’évènementiel et la musique sont mes passes temps favoris.

Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens des responsabilités.

-Recherches pour le développement de sources clients potentiels et d'information afin de déterminer leur potentiel .

-Coordonner les efforts de vente avec la chaîne d'approvisionnement , la comptabilité , la logistique , le marketing et l'équipe de service technique .

-- Fournitures direction des rapports oraux et écrits sur les besoins des clients , les problèmes , les intérêts, et le potentiel de nouveaux produits et services .

-Recherches pour le développement de sources clients potentiels et d'information afin de déterminer leur potentiel .

je suis humble honnête disponible et travailleur et j'aimerai construire une carrière professionnelle solide afin d’être un véritable acteur dans l'activités Economique de mon pays et ou dans le monde



Mes compétences :

Distribution

Techniques de vente

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

Commerce international

Négociation commerciale

Distribution Alimentaire

Vente

Développement commercial