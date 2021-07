Décliner les orientations stratégiques de PETIT FORESTIER, définir les objectifs à atteindre à court et moyen terme, piloter et contrôler l’activité du centre d’activité grâce aux outils de contrôle de gestion et d’analyse financière. Encadrer, motiver, stimuler, évaluer les membres de mon équipe pour atteindre les objectifs commun.