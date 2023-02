Eric VIGOUROUX

A la fin de mes études d'Ingénieur des Industries Agro-Alimentaires à AgroParisTech, je me suis spécialisé dans le Management et l'Ingénierie des Systèmes d'Information. J'ai ainsi acquis les bases techniques fondamentales pour entamer ma carrière en tant qu'ingénieur sur une Tierce Maintenance Applicative (TMA) .



Basée directement chez le client, cette mission m'a permis d'élargir mon champ de compétences techniques, de développer mes connaissances fonctionnelles et d'améliorer au quotidien ma communication et mon écoute des utilisateurs. Grâce à la variété des demandes traitées, j'ai acquis une vision globale des différentes problématiques que les utilisateurs d'un ERP peuvent rencontrer.



J'interviens aujourd'hui en tant que Consultant Solutions Junior sur l'ERP Movex/M3. Je suis capable d'aborder des sujets transverses, impactant tous les domaines fonctionnels.



Mes compétences :

Movex

As400

MOS

SQL

RPG

MOM

JAVA

E-collaborator

M3