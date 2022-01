Eric ZADROZYNSKI

Bonjour,



Suite à mon passage dans la fabrique de meubles familiale en tant que Responsable Technique ainsi que des achats et des stocks de 1982 à 1990, j’ouvre mon restaurant en 1991. Manageant une équipe de cinq personnes, j’étais en charge de la gestion et de la comptabilité de l’entreprise durant sept ans.



Après la vente de mon établissement, je décidais d’approfondir mes connaissances en comptabilité, gestion et finance en suivant une formation diplômante.



C’est ainsi que j’ai intégré en 1998 : The Walt Disney Company France où je fus tour à tour, Comptable Clients, Fournisseurs, Responsable du Reporting mensuel des frais généraux, puis Trésorier à partir de 2006, gérant une vingtaine de comptes et en charge de l’achat ou de la vente de SICAV, d’après les soldes et les besoins quotidiens de la Société.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste à responsabilité, toujours dans le domaine comptable et financier.





Mes compétences :

Trésorerie

Comptabilité

Microsoft Office