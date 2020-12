Bonjour ,



De formation commerciale supérieure ( Maitrise de Marketing / vente ), j'ai débuté par la vente en grande distribution ( secteur alimentaire) , puis je me suis orienté vers le secteur industriel BtoB:



direction de région , direction de marché "environnement critique" France , Responsable zone Export Afrique, puis Responsable Distribution France ( 25M€ ), pour une société anglo-saxonne leader mondial de la fabrication de solution de protection des mains en environnement industriel ;



De janvier 2010 à septembre 2012 , j'ai assuré la Direction Commerciale ( + associé ) de la société SEEDS , qui importe sur le marché professionnel français , des marques prémium de vêtements professionnels et chaussures de sécurité véhiculant une image forte et un historique puissant .



De septembre 2013 à novembre 2014, j'ai assuré la Responsabilité Grands-Comptes EPI Groupe chez Descours et

Cabaud;



De 2015 à mai 2020, j'ai développé le marché français de l' "Environnement Critique" pour le compte de la société DuPont, fabricant de solutions de protection du corps pour les process propres et les personnes.



Doté d'un réel sens de l'écoute , j'apprécie le travail en équipe ;

ma personnalité est marquée par le sens du leadership , la curiosité et une réelle adaptabilité , le tout au service d'une culture du résultat ;



je pratique l'anglais au niveau professionnel/courant.



Je serais trés heureux de compléter cette courte présentation si vous le souhaitez ...



Dans l'attente, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir consacré le temps nécessaire à la lecture de ces lignes;



Erick Bertier

+33 6 11 95 46 46

erickbertier@wanadoo.fr



Mes compétences :

Industrie

Direction commerciale