Erick BLIN

Mes compétences:

Métier

• Elaboration des supports d’aide à la stratégie et au pilotage de l’entreprise

• Administration comptable et financière normes IFRS, françaises, US/UK et Belgian GAAP

• Consolidation

• Contrôle de gestion

• Trésorerie, risque de taux et risque de change

• Gestion des risques et opportunités fiscales

• Organisation et élaboration des procédures

• Secrétariat général / Fusions et acquisitions

• Pilotage des relations extérieures ; banques et Commissaires aux Comptes



Management

• Participatif, fiche de fonctions, bilan de compétences, plan de formation, entretien de progrès, plan d’évolution des ressources humaines…

Gestion de Projet

• Evaluation des charges, choix et suivi des indicateurs, communication, contrôle qualité (services, satisfaction, processus), ratios de performance…

Outils

MS Office (Excel, Word, Power Point)

MS ACCES, Gestion Comptable (Anaël, Immaël),

Trésorerie XRT



Mon Objectif

Apporter aide à la décision & être le garant de la création de valeur, de l’élaboration et du suivi de la performance



